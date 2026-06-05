スキンケアブランド「ユンス（Yunth）」や美容家電ブランド「ブライト（Brighte）」を手がけるAiロボティクスが、ヘアケアブランド「ストレイン（Straine）」でディズニー・アニメーション作品「ふしぎの国のアリス」をモチーフにしたアイテムを発売する。特別デザインの「ストレートシャンプー」と「ストレートトリートメント」のセットを6月15日から数量限定で、全国のドラッグストアやバラエティストア、ECモールで取り扱う。