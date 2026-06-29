FERTHÉA新スキンケアブランド誕生！発酵の力でうるおう“たわやか肌”へ

仕事や家事、育児など忙しい毎日を過ごす女性たちに向けて、クラシエから新スキンケアブランド「FERTHÉA（ファルテア）」が2026年9月11日（金）に誕生します。独自開発成分「リポソーム発酵ドリップ™」を配合し、乾燥しやすいインナードライ肌へアプローチ。うるおいと透明感を兼ね備えた“たわやかな肌”を目指せるスキンケアとして注目を集めています。

世界初の発酵成分技術に注目

FERTHÉA最大の特長は、クラシエ独自開発の「リポソーム発酵ドリップ™＊1」を配合していることです。

古くから美容に活用されてきた発酵成分に着目し、米麹エキス（コメ発酵エキス）と豆乳発酵液をナノサイズのリポソームに閉じ込めることで、成分の安定化と浸透力、持続力を実現しました。

リポソーム技術により、角質層の最深層までうるおい成分を届けながら、肌のすみずみまでしっとりと保湿。

さらに「スムース浸透美容処方」により、べたつきを感じにくく、みずみずしい使用感を叶えています。

また、つや＊2をサポートするヌクレオチド（シチジンリン酸2Na）、グリセリン、透明感＊2をサポートするユキノシタ、ホホバリーフ、ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）などの美容成分も配合されています。

トイ・ストーリー5とセタフィルがコラボ♡限定セット＆豪華賞品に注目

毎日使いやすい3アイテムを展開

ファルテア 保湿ローション



べたつきにくい使用感ながら、肌へすーっと浸透してたっぷりとうるおいを補給。ナノエマルジョン化したスクワラン＊3を配合し、乾燥しがちな肌をやさしく包み込みます。

容量：180mL

ファルテア 保湿セラム



高濃度＊4の「リポソーム発酵ドリップ™」を配合した美容液。さらっとなじみながらも、内側までうるおいを届けるようなみずみずしい使用感が魅力です。

容量：30mL

ファルテア 保湿クリーム



ふっくらとしたハリ感を与えながら、翌朝までうるおいをキープ。エコサート認証のオリーブ油由来乳化剤を採用し、なめらかな使い心地に仕上げています。

容量：50g

忙しい女性に寄り添うスキンケア

30代はライフスタイルの変化が多く、肌の乾燥やエイジングサインが気になり始める年代。FERTHÉAはそんな女性たちのために誕生しました。

みずみずしく爽やかなメイヤーシトロンの香りを採用し、スキンケア時間を心地よいリラックスタイムへと演出。さらに無着色・弱酸性で、アレルギーテスト済み、パッチテスト済み（すべての方にアレルギー・皮フ刺激が生じないというわけではありません）なのも嬉しいポイントです。

女性のしなやかな強さとやさしさを表現したボトルデザインも魅力的で、毎日のケア時間を彩ってくれそうです♪

＊1：【うるおい成分】米麹エキス（コメ発酵エキス）、豆乳発酵液、ジグリセリン、水添レシチン、フィトステロールズ

＊2：うるおい効果による

＊3：保湿成分

＊4：ファルテア ローション比

※世界初：アスペルギルス／コメ発酵エキス、乳酸桿菌／豆乳発酵液、ジグリセリン、水添レシチン、フィトステロールズ5成分の組み合わせ（Mintel社データベース内2026年5月当社調べ）

※肌の内側・浸透・インナー：角質層まで

※たわやかな肌：しなやかでうるおい透明感のある肌

うるおいに満ちた毎日を叶えて

乾燥やインナードライが気になる方にとって、毎日続けやすい保湿ケアは欠かせません。

FERTHÉAは独自の発酵技術と心地よい使用感で、忙しい日々の中でも自分らしい美しさをサポートしてくれる新ブランドです♡

2026年9月11日（金）より全国のドラッグストアやスーパーマーケットなどで発売予定。うるおいに満ちた“たわやかな肌”を目指したい方は、ぜひチェックしてみてください。