ストレインが「ふしぎの国のアリス」とコラボ　特別デザインのシャンプー＆トリートメント

スキンケアブランド「ユンス（Yunth）」や美容家電ブランド「ブライト（Brighte）」を手がけるAiロボティクスが、ヘアケアブランド「ストレイン（Straine）」でディズニー・アニメーション作品「ふしぎの国のアリス」をモチーフにしたアイテムを発売する。特別デザインの「ストレートシャンプー」と「ストレートトリートメント」のセットを6月15日から数量限定で、全国のドラッグストアやバラエティストア、ECモールで取り扱う。

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ストレインは、理想のストレート質感のために厳選した補修成分と内部構造に着目した、独自の補修設計技術で、クセ・うねりに悩むすべての人に向けたヘアケアブランド。ブランド名は、“straight（真っ直ぐ）”と“line（線）”を組み合わせた造語。毛髪構造を深く研究することで本格処方を実現し、毎日のヘアケアで育てる、長期的視点に立ったストレートヘアケアを提案する。

今回発売するセットアイテムは、ふしぎの国のアリスのそれぞれ異なる物語のワンシーンから着想を得た、2つのデザインを揃える。細い髪用のセット「Straine SOFT ALICE in WONDERLANDセット品」（限定品、ストレートシャンプー＆トリートメント 各475mL、ストレートヘアオイル お試しサイズ 1mL×2包、3960円）は、主人公「アリス」のデザインでアールグレー＆ローズの香り。ナノレベルまで微細化した「ストレートナノショット処方」で、髪の軽さを保ちながらうねりを整え、ハリ・コシのある仕上がりに導く。普通〜太い髪用のセット「Straine BASIC ALICE in WONDERLANDセット品」（限定品、ストレートシャンプー＆トリートメント 各475mL、ストレートヘアオイル お試しサイズ 1mL×2包、3960円）は、人気キャラクター「ヤングオイスター」を主役にしたデザインで、ピーチ＆ウーロンの香り。きしみを抑えながら洗い上げ、硬さや広がりが気になりやすい髪も、柔らかくまとまりのある質感へ整える。

◾️ストレイン：公式サイト