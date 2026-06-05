今月2日ごろから、鹿角市などを流れる米代川の水が白っぽく濁る状態が続いています。県が調査を行った結果、人の健康に影響のある環境基準を上回る有害物質は検出されませんでした。濁りの原因はわかっていません。 米代川の濁りは、県の鹿角地域振興局の職員が2日の朝に確認しています。濁りは米代川の上流から続いていて、米代川に合流する岩手県側の川でも確認されたことから岩手県で原因などの調査が行われています。鹿角