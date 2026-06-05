5日昼ごろ、由利本荘市岩城二古の山林でクマが目撃されました。付近には岩城中学校などがあります。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと5日午後0時10分ごろ、由利本荘市岩城二古字水落の山林にクマ1頭がいるのを、車で走っていた由利本荘市の20代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。最も近い建物までは約150メートルで、付近には岩城中学校やホームセンタӦ