ベッツは2020年からドジャースに移籍…3度の優勝に貢献米スポーツブックメーカー「BetMGM」が2日（日本時間3日）、自社X（旧ツイッター）で「LAのアスリートトップ10」ランキングを発表した。ドジャースからは大谷翔平投手ら3選手がランクインしたが、ムーキー・ベッツ内野手が選外となった。この結果に対し、地元メディアが反論を展開するなど、米ファンからも不満の声が殺到している。同社は「LAのファンは恵まれすぎている