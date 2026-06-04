「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」は6月12日、リニューアルオープンします。■推し活もスイーツももっと楽しめる空間へ。今回のリニューアルでは、これまで「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」として営業していた店舗エリアを、・「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」・「COLLABO PARADISE 名古屋パルコ店」の2店舗へ刷新します。「スイーツパラダイス 名古屋パルコ店」では、新たに“オーダー形式”を導入。ショーケー