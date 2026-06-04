リアルスタイルは、エターナルホスピタリティジャパンが展開する焼鳥屋「鳥貴族」監修のもと、「ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」を6月9日から数量限定で発売する。「たんぱく質」の可能性を信じる両社が手を組み、鳥貴族で人気のミックスジュースの味を再現したプロテインで「家トリキ体験」を提案するとのことだ。ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味○鳥貴族監修×牛