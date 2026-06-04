阪神の主砲、佐藤輝明選手。打率は驚異の.381。「打率だけ1割以上一気に引き上げるケースは記憶にありません」（お股ニキ氏）今季ここまで打率.381、12本塁打、37打点と三冠王ペースで打ちまくっている阪神・佐藤輝明。歴代三冠王のスーパーレジェンドたちと肩を並べる領域に踏み込んだ"虎の主砲"は、いったいどこまで駆け上がるのか！？【写真】1974年に2年連続三冠王に輝いた王【大谷以上の完成度。今季の佐藤は打者の究極型だ！