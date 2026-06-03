6·î8Æü¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÖJERA¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉLIVE¡×¤Ç6Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤éÂç¾ÞÁª½ÐÇ®Àï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¥ê¡¼¥°¸ø¼°É½¾´¡Ö·î´ÖJERA¥»¡¦¥ê¡¼¥°AWARD¡×5·îÅÙ¤ÎÂç¾Þ¸õÊä¤¬2Æü¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿6¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢6·î8Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÖJERA¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉLIVE¡×¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤¿¤Á¤¬·î´ÖÂç¾ÞÁª¼ê¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡£¡Ö·î´ÖJERA¥»¡¦¥ê¡¼¥°AWARD¡×¤Ï¡¢JERA ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°ÀïÁ´375»î¹ç¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï