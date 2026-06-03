¸·³Ê¤ÊÂ¬Äê¤Ç²¼Êý½¤Àµ¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤«Ìó193¥»¥ó¥Á¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¡ÈÄÁ¸½¾Ý¡É¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤Ë¼«¼ÒX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«¤¬32ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡ÈÀ®Ä¹¡É¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ò2ËçÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¤·