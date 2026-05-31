その他製品7865 ピープル 2027年1月期 1Q（Point：主力の知育玩具の国内外での販売動向と営業損益の推移に注目 食料品2593 伊藤園 2026年4月期 本決算（Point：上方修正された通期営業益の着地と海外事業の成長度をチェック ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。 発表翌日に分析結果がわかる「カブアカ決算速報」