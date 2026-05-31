「軽トラ」と「軽バン」の特徴を併せ持つ!?軽トラックと軽ワンボックスバンの両方の特徴を併せ持つ……そんな珍しいラインナップが、ダイハツの「デッキバン」です。これはもともと街の電器店から、「冷蔵庫を立てたまま積めるように」という要望を受けて、当時の松下電器産業（現パナソニック）との共同で開発された特装車が発端でした。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの最新型「4人乗り“スライドドア”軽トラ」です