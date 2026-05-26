暑さが気になるこれからの季節、肌に心地よい“ひんやり美容”を取り入れたくなる方も多いのではないでしょうか。ジョンマスターオーガニックから、2026年6月4日（木）に数量限定で「ボディミスト＆ジェル」が登場します♡瞬間的な冷涼感に加えて、香りやツヤまで楽しめる夏限定アイテム。毎日の外出やおうち時間を、涼しく心地よく彩ってくれる注目のラインアップをご紹介します。 瞬間ひんやりのボディミスト