関節技の鬼藤原喜明のプロレス人生（20）（連載19を読む：新生UWFの解散後、藤原喜明に舞い込んだ新団体設立のオファー「船木誠勝と鈴木みのるを引っ張れ」＞＞）プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第2