無印良品から、毎日のリラックスタイムを格上げする「なめらかサテン」シリーズが登場♡天然由来素材リヨセル100％を使用したやさしい肌触りと、夏でも快適に過ごせる設計が魅力です。ルームウェアからインナーまで幅広く揃い、心地よさを大切にしたい方にぴったりの新シリーズです♪ なめらかサテンの心地よさ 「なめらかサテン」シリーズは、天然由来素材リヨセル100％を使用したサテ