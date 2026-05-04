無印良品インナーウェア新作♡なめらかサテンで叶う快適ルーム時間

無印良品から、毎日のリラックスタイムを格上げする「なめらかサテン」シリーズが登場♡天然由来素材リヨセル100％を使用したやさしい肌触りと、夏でも快適に過ごせる設計が魅力です。ルームウェアからインナーまで幅広く揃い、心地よさを大切にしたい方にぴったりの新シリーズです♪

なめらかサテンの心地よさ

「なめらかサテン」シリーズは、天然由来素材リヨセル100％を使用したサテン生地が特徴。

肌に溶け込むようななめらかさと吸放湿性で、暑い季節でもさらっと快適に過ごせます。

さらにパジャマは脇に縫い目がない仕様で、寝返り時の違和感を軽減。

毎日長く身につけるものだからこそ、細部までこだわった設計で、睡眠時間もリラックスタイムも心地よくサポートします。

グンゼ新作ハーフトップインナーが優秀！綿100％リブ素材で心地よく

豊富なラインナップ紹介

婦人なめらかサテン半袖パジャマ

半袖トップス＋ショートパンツのセットアップ。軽やかな着心地で夏に最適。

婦人なめらかサテンロングパンツ

ストレートシルエットで両脇ポケット付き。上品な印象で単品使いも可能。

婦人なめらかサテン半袖パジャマワンピース

Aラインで風通しの良い設計。涼しく過ごせる一枚。

婦人なめらかサテンフレアショーツ

ウエストゴムが肌に触れない設計。マチ部分は綿100％で安心の着心地。

婦人なめらかサテンフレアタンクトップ

ふんわりシルエットで体に張り付かず、夏も快適。

婦人なめらかサテンスリップドレス

インナーにもルームウェアにも使える万能アイテム。肩紐はアジャスターで調整可能。

自由に選べる着こなし

上下セットだけでなく単品購入ができるため、自分好みの組み合わせが楽しめるのも魅力。

半袖トップスにロングパンツを合わせたり、ワンピース一枚で涼しく過ごしたりと、ライフスタイルに合わせた着こなしが叶います。

シンプルで上品なデザインは、ルームウェアとしても外出前後のリラックスタイムにも活躍します。

毎日を心地よく整える一着♡

肌にやさしく寄り添うなめらかな素材と、ストレスを感じさせない設計で、日常のひとときをより豊かにしてくれる無印良品の新シリーズ。これからの季節、涼しさと快適さを両立したインナーウェアは欠かせない存在です♪ぜひ自分にぴったりの一着を見つけてみてください♡