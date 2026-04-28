十分な睡眠時間を確保したつもりでも、翌朝に「スッキリしない」と感じることはないだろうか。こうした睡眠の悩みを解決すべく、競技スポーツの最前線で「動けるカラダ」を支えてきたミズノ株式会社(以下、ミズノ)が、同社の寝具シリーズ「MIZUNO SLEEP」より、睡眠時の呼吸に着目した枕「深呼吸まくら O2(オーツー)」を発売した。その名の通り睡眠時の「呼吸」にフォーカスし、ミズノがこれまで培ってきたスポーツ分野のテクノロ