今年も猛威をふるう花粉に対抗するために、まずは自分にどんなアレルギーがあるのか、把握することが大切。そこで、アレルギー検査では、どんなことがわかるのか、医師の飯野晃さんが解説し、実際に漫画家のえるたまさんが体験してきました！“敵”の正体をしっかり把握し、自分に合う対処法を見つけてにっくき花粉症。されど、一度発症してしまえば、長年付き合っていかざるを得ない難敵だ。そこで、敵の正体と特徴をしっかり把握