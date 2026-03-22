ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五（４４）が２１日、大阪市内で行われた近畿大学卒業式にサプライズ登場した。卒業生６０４１人のどよめきと大歓声に迎えられた村上は「卒業できて、うれしいかー！」と笑顔で呼びかけ。社会人の先輩として「普通ってそんなに悪くないぞ」と、旅立ちを迎えた学生に語りかけた。芸歴３０年に達したが、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴのメンバーや、同世代の嵐ら強烈な個性に囲まれ、自身を「普通」だ