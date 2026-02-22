「大阪マラソン」（２２日、大阪府庁前〜大阪城公園）初マラソンの吉田響は序盤から独走状態となるも、３７キロ地点でトップを譲り、ＭＧＣ出場権内からも脱落。２時間９分３４秒（速報値）の３４位で、レース後は車椅子で救護室へ運ばれた。相当なダメージによりレース後の取材対応もキャンセルとなった吉田。面会したサンベルクスの田中総監督は「まったく会話ができていない状態。時間がたってようやく首の動きで意思疎通