2025年1年間に県内で確認された特殊詐欺などの被害額は約16億2800万円にのぼることが、県警のまとめで分かりました。県警によりますと、2025年、県内で確認された特殊詐欺は103件で、被害額は過去最多の6億695万円でした。このうち警察官を騙る詐欺が47件と、半数近くを占めています。被害者の年代は、これまでの高齢者から一転、20代・30代が約4割を占めました。連絡ツールが、固定電話からスマートフォンなどに変化