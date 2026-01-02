【キーウ共同】ウクライナは2月でロシアによる侵攻開始から4年を迎える。「本当に普通の生活がほしい」。首都キーウの市民らは新年に停戦への切実な願いを訴えたが、米国が仲介する和平交渉が恒久的な戦争終結につながるか疑問視する声も。焦点となっている領土問題での譲歩については、意見が分かれた。雪が降り積もるキーウは1日、気温マイナス12度まで冷え込んだが快晴に。大通りは閑散としていたが、南部の遊園地は大勢の