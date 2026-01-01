東京ディズニーリゾートでは、2026年元日から12日まで、お正月のスペシャルイベントを開催する。新年を迎えた1日、ディズニーランドではミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、和服姿で新年を祝う期間限定パレード「ニューイヤーズ・グリーティング」がお披露目され、2026−2027年の東京ディズニーリゾート・アンバサダーに就任したオリエンタルランドの社員である亀田真吾氏と濱中ひかる氏も登場し、ファンらへあ