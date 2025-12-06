ÆÈÀ¾Éô¤Î¥¢¡¼¥ì¥ó¤Ë¤¢¤ëÏ¢Ë®·³¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÆÍ·â½Æ¤ò»È¤Ã¤¿ÀïÆ®·±Îý¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿·Ê¼¤¿¤Á/Ina Fassbender/AFP/Getty Images¡ÊCNN¡Ë¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ï5Æü¡¢Ä§Ê¼À©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤È¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢²¤½£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î»±¤«¤é¤Î¼«Î©¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤ÎË¡°Æ¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»¿À®323¡¢È¿ÂÐ272¡¢´þ¸¢1¤È¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¼Ìò¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥ê