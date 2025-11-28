洪水で浸水後に水が引き始めたタイ南部ハジャイの病院＝28日（ハジャイ病院提供・共同）【バンコク共同】タイ南部ソンクラー県ハジャイを中心に広範囲で発生した豪雨による洪水で、死者が100人を超えた。タイ警察が27日、地元当局の遺体収容状況を基に明らかにした。一部市街地で3メートル近くまで上昇した水位は下がり始めたが、建物の屋上や上層階で孤立した市民の救援が続いた。対応の遅れを指摘する声も上がった。政府の災