札幌市北区の住宅で3人の遺体が見つかり41歳の男が逮捕された事件で遺体は男の両親と姉であることが新たに分かりました。逮捕送検された札幌市北区の無職・中村純一容疑者（41）は札幌市北区新琴似の住宅で姉の川村千恵子さんを刃物で突き刺し殺害した疑いです。住宅の1階からは、ほかに2人の遺体が見つかっていましたが、中村容疑者の父親の道紀さんと母親の美枝子さんであることが新たにわかりました。警察によりますと、3人には