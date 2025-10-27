佐々木朗希ら3人が山本由伸に土下座ポーズ2試合連続で完投勝利を飾ったドジャース・山本由伸投手に対して、佐々木朗希投手らが最敬礼する写真が話題になっている。球団カメラマンのジョン・スーフー氏が26日（日本時間27日）に自身のインスタグラムで公開したもので、佐々木ら3人が“土下座ポーズ”。実際に膝をついて敬意を示していたストレングス＆コンディショニングコーチのトラヴィス・スミス氏に舞台裏を聞いた。「いやぁ