佐々木朗希ら3人が山本由伸に土下座ポーズ

2試合連続で完投勝利を飾ったドジャース・山本由伸投手に対して、佐々木朗希投手らが最敬礼する写真が話題になっている。球団カメラマンのジョン・スーフー氏が26日（日本時間27日）に自身のインスタグラムで公開したもので、佐々木ら3人が“土下座ポーズ”。実際に膝をついて敬意を示していたストレングス＆コンディショニングコーチのトラヴィス・スミス氏に舞台裏を聞いた。

「いやぁあれね。実は呼ばれて行っただけなんですよ。自分で仕掛けたんじゃなくて、ロウキとウィルの仕業です。完全に彼らのアイデアです。僕らはちゃんと“先輩”（山本）に敬意を払わなきゃいけないですから」

試合終了後。佐々木らと別室にいたスミスコーチは佐々木とウィル・アイアトン通訳に呼び出され、土下座ポーズを教えてもらったという。「ヨシは先輩です。リスペクト・ザ・センパイ。ヨシにリスペクトを見せたかったんだと思う。あれは最高だったね」。日頃から「お疲れちゃーん」などを日本語を教えてもらっているスミスコーチは笑顔笑顔だった。

佐々木はこのポストシーズンでクローザーとして躍動。スミスコーチは新人右腕の“変化”も感じ取っている。「ロウキは本当に面白いし、いい奴ですよ。最初の頃はね、シャイボーイだったんですよ。でも、今はもう違います。全然シャイじゃない。むしろムードメーカーです」。

28日（同29日）の第4戦では大谷翔平投手が先発する。スミスコーチは「ショウヘイにもできたらいいね」と笑顔を見せていた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）