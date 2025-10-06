回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、平日限定の「かっぱのランチセット」を10月16日から新たに49店舗拡大し、計142店舗で販売いたします。「かっぱのランチセット」では「えび天うどん・茶碗蒸し・いなり2個セット」（690円〜、以下、税込み）をはじめ、「乙女鯛炙（あぶ）りの塩ラーメン・茶碗蒸し・いなり2個セット」（720円〜）、「9種の海鮮丼あおさの味噌（みそ）汁セット」「贅沢（ぜいたく）大えび天丼あおさの味