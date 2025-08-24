世界を魅了するガールズグループTWICEと、生ドーナツ専門店「I’m donut？」がスペシャルコラボを発表！TWICEの日本オリジナルアルバム『ENEMY』をテーマにした特別ドーナツセットが、原宿・池袋・福岡の3店舗限定で発売されます。第1弾と第2弾で異なるラインナップが用意され、オリジナルBOXやステッカーまで付いた豪華な内容♡収益の一部は慈善団体へ寄付されるという、ファンにも社会