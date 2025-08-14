筑波大学は、筋肉への電気刺激と低周波振動を組み合わせることで“音のない重低音”体験を実現する、携帯型の静音サブウーファーシステムを開発した。騒音を抑えつつ、没入感やリズム認知で従来のスピーカーと同等の効果が得られ、音響没入体験の新たな可能性を示したという。 近年、VRやオンラインライブの普及により、自宅でも臨場感ある音楽体験が求められるようになっている。 中でも、ライブ