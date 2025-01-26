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高島彩、古巣・フジテレビへの思い語る 元同僚は「戦々恐々」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 高島彩が25日の番組で、古巣であるフジテレビへの思いを語った
  • 15年前までフジに勤めており、今もかつての同僚と連絡を取っているそう
  • 「いつ番組が作れなくなるか戦々恐々としています」と説明した
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