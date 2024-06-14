日本時間13日のレンジャーズ戦で2試合連続本塁打をマークしたドジャース大谷翔平（29）。【もっと読む】なぜ大谷の評価は「いまひとつ」なのか…現地メディアの根底に「安打じゃ満足できない」米国人気質6月を得意としているだけに、アーチ量産といきたいところだが、そんな中、日本のファンに悲報が飛び込んできた。来年3月のメジャーの日本開幕戦に、「ドジャースが来日しない方向になった」と複数のスポーツメディアが