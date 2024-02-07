いまや女子アナ業界は美貌や愛嬌だけで生きていけるほど甘くはない。そんな群雄割拠の現場でもっとも愛されているのは誰か。各局の現場スタッフが彼女たちの評判を本誌だけに明かしてくれた。売れる女子アナの条件製作費削減が叫ばれ、ギャラの高い大物タレントが起用しにくい昨今のテレビ業界において、重宝されているのが女子アナの存在だ。人気だけでなく、番組を盛り上げる献身性や気難しいタレントを回す柔軟性を持ち合わせる