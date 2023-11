今季からリヴァプールでプレーする日本代表MF遠藤航は先日、移籍後初ゴールを決めた。そうしたなか、『Liverpool World』や『This Is Anfield』などは、遠藤を応援するためにサポーターが掲げていた日の丸風応援バナーが撤去された問題を伝えている。Bizarre situation, having to argue with @LFChelp @LFC stewards on my way in to be able to display a banner in support of our 2nd goalscorer @wataru0209 #Endo in the sam