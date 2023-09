2023年9月22日に発売されたAppleのスマートフォンiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxはフレームにチタニウムを使用しています。そんなiPhone 15 ProやiPhone 15 Pro Maxをケースなしで使用するとチタニウムフレームが一時的に変色することをAppleが報告しています。Cleaning your iPhone - Apple Supporthttps://support.apple.com/en-us/HT207123Apple Says Fingerprints Can 'Temporarily Alter the Color' of iPhone 15 Pro's Ti