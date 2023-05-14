ハルノ晴原作の同名コミックを実写化したフジテレビ系「あなたがしてくれなくても」。視聴率は初回から5.8％、以降4.9％、5.0％、5.2％……。「あなたがしてくれなくても」田中みな実の起用はコラボありき？TVer「お気に入り」104万人突破夫（永山瑛太）とのセックスレスに悩む主人公の吉野みち（奈緒）とファッション誌副編集長で多忙な妻（田中みな実）とのセックスレスに悩むみちの上司・新名誠（岩田剛典）が互いの悩みを