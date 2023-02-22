エンジン始動は要注意！ 猫が中にいるかも…2月22日は「ニャン・ニャン・ニャン」と読めることから、「猫の日」に制定されています。ペットフード協会が2022年12月に発表した「ペットの飼育頭数調査」によると、2022年に飼育されていた猫の総数は「883万匹」。これは犬の705万匹を大きく上回り、猫はペットを代表する存在といえるでしょう。【画像】2月22日は「猫の日」！ カワイイ猫の写真をたっぷり見る（51枚）しかし、猫が