Twitterのイーロン・マスクCEOはTwitterの抜本的な改革を進めており、2022年11月には「認証済みバッジ(青色のチェックマーク)の付与」や「広告表示量半減」などの特典を追加した有料プラン「Twitter Blue」をリリースしました。しかし、このTwitter Blueについて「アメリカでは、18万人しか加入していない」という調査結果が報じられています。Musk’s Twitter Has Just 180,000 U.S. Subscribers, Two Months After Launch - The