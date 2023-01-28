高齢者による万引きが社会問題になる中、東京都品川区のスーパーで万引きGメンが店内を巡回していると…。万引きGメン：ちょっと目線が気になる人を見つけました。Gメンが目をつけたのは、カートを押しているこの女。万引きGメン：カートの手前には落花生かな。左手に掛けている、マイバッグの手のかけ方が気になります。万引き犯は、盗む商品を手が届きやすいカゴの手前に入れることが多いという。女の後を追跡する。通路の死角で
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