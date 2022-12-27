あのアクの強い顔がテレビから消えて早4カ月――。本誌（「週刊新潮」2022年9月1日号、8日号）が“性加害”トラブルを報じるや、香川照之（57）はワイドショーのMCに連続ドラマ、大企業のCMを相次いで降板。年の瀬に歌舞伎俳優として再起の第一歩を踏み出したのだが……。そんな香川の行状に、心を痛め続ける人物がいる。現場となった銀座の高級クラブで、“鬼の形相”の香川から髪をわしづかみにされた「元ママ」である。【写真