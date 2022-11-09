コナミデジタルエンタテインメントは9日、モバイルゲーム「実況パワフルプロ野球」において、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（48）との第2弾コラボがスタートしたことを発表した。今回のテーマは「イチローさんがもし投手だったら？」。ゲーム内で登場するイベキャラ「【投手】イチロー」が生まれる基となったイチロー氏へのインタビューが、YouTubeの動画「【超豪華】もしイチローが投手だったら!?