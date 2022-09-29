◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(29日、横浜スタジアム)前日の試合で頭部にデッドボールを受け、途中交代となっていたDeNAのソト選手。病院で検査を受け、球団は頭部打撲と診断されたと発表しました。取材に応じた三浦大輔監督は「幸い大丈夫。良かったです。念のため動きを確認します。頭部打撲ということでとりあえずひと安心」とホッとした様子。大事に至らなかったソト選手は登録抹消はしないとのこと。この日午後2時20分すぎ