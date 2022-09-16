あまりに現実とリンクした姿に、視聴者からも大きな反響が寄せられている。9月15日に放送された竹内涼真主演のドラマ『六本木クラス』（テレビ朝日系）第11話の世帯平均視聴率（関東地区、ビデオリサーチ調べ、以下同）が9.9％だったことがわかった。大ヒット韓国ドラマ『梨泰院（イテウォン）クラス』をリメークした同作は、第3話で視聴率7.0％にまで落ち込むも、第4話以降盛り返し、さらにここにきて性加害報道で “降板ラ