チェーン店などでコーヒーを注文したとき、紙ストローを利用する機会が増えてきました。私が普段利用しているコーヒー店でも同様なのですが、口当たりに違和感を感じることも。なので思い切って、普段使いにちょうどいいマイボトルを探すことにしたんです。暮らしになじむタンブラーKINTO「トゥーゴータンブラー 360ml」3,300円（税込）そこで出会ったのが、KINTOの「トゥーゴータンブラー 360ml」です。このスマートなデザインと