ポイント「７％還元」の破壊力ポイント生活を楽しんでいる人にとっては、衝撃の事態が起きそうです。楽天とペイペイの二強に、最大のライバルが登場しそうなのです。前編「ポイ活に大激震！ペイペイ・楽天に殴り込んだ「新・Vポイント」の「還元率」にマジ驚いた…コンビニから新NISAまで「新たな経済圏誕生」の予兆」で紹介したように、三井住友グループの新しい経済圏が台頭します。Tポイントは4月22日から三井住友カードのVポイ