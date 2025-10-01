男性と女性で浮気に走る原因は異なるもの。また、女性の中でも、一人ひとり浮気の原因は異なるでしょう。そこで今回は、10代から30代の独身女性209名に聞いたアンケートを参考に「『原因はそれ!?』と思わず驚く、彼女が浮気に走った意外なワケ」をご紹介します。【１】「タバコの吸い方はいいけど、消し方にイライラしてストレスが溜まったから」「外でタバコを吸うと、毎回片足を上げて靴底に押し付けて消すんです。その格好がみ