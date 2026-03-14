ことばの遅い自閉症の子の会話力をどんどん伸ばすおうち療育電子書籍無料配布開始

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーション(本社：東京都豊島区、代表取締役吉野加容子)代表の吉野加容子が開発した、親子のコミュニケーションをスムーズにして子どもの発達を加速させる「発達科学コミュニケーション」講師・桜山尚による、ことばの遅い自閉症の子の会話力をどんどん伸ばすおうち療育 電子書籍無料配布開始しました。ダウンロードはこちら

＜https://www.agentmail.jp/lp/r/22775/179011/＞

本書『ことばの遅い自閉症の子の会話力をどんどん伸ばすおうち療育』は、自閉症の子どもに見られる

「ことばが増えない」「会話が続かない」といった課題を、ことばをアウトプットする脳の発達という視点から整理した一冊です。ことばの理解と、ことばを自分から伝える力は別の発達です。本書では、家庭での声かけを通して「ことばを出す回路」を育てるおうち療育の考え方と実践方法を紹介しています。また、子どものことばの発達段階を確認できる言語発達チェックリストも掲載し、保護者がわが子の現在地を客観的に把握できる構成としています。

【目次】

1．ことばをアウトプットする力が育てばことばは増える

2．脳が伸びやすい旬の時期にことばを増やそう！

3．「おうち療育」を実践したら自閉症の息子のことばが伸びた

4．ことばをアウトプットする脳を育てる３つのポイント

5. 言語発達チェックリスト

【著者コメント】

発達科学コミュニケーショントレーナーの桜山尚です。私は、ことばの遅れがある自閉症の子どもと保護者に向けて、家庭でできる「おうち療育」のサポートを行っています。相談の中で多くの保護者から聞かれるのが、「ことばは理解しているようなのに会話にならない」という悩みです。実際には、ことばを理解する力と、自分の気持ちや考えをことばで伝える力は別の発達であり、後者の「アウトプットの回路」が十分に育っていないケースが少なくありません。

本書では、家庭での関わり方や声かけを通して、子どもがことばを出したくなる環境を整える「おうち療育」の考え方と実践方法をまとめました。保護者がわが子の発達段階を理解し、日常の関わりの中でことばの成長を支えるヒントとして活用していただければ幸いです。

【ダウンロード方法】

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【著者プロフィール】

関わりを強く求めなかった子が「ママ、見て～♪」とみるみる愛着を深める 発達科学コミュニケーショントレーナー 桜山尚です。

脳が育てばことばは伸びる。 7,000組以上の国内外の親子が実証してきたおうち療育術を学び・実践するから、オウム返しや一方通行の要求の言葉で1年以上も伸び悩んでいる自閉っ子が笑顔で「ママ、見て～♪」からハジマル会話ができるようになります。

保育の専門学校で保育士免許・幼稚園教諭二種を取得。小学校教諭として10年勤めました。幼児教育が専門の私が、子育ての原点である親子の「愛着」の重要性に立ち返り、

・️目が合わない ・️要求しか伝えない ・️ママとの関わりを強く求めない

こんなわが子の様子に「寂しい」と感じているママに脳が育つおうち療育術を教えています。言葉も心も通じ合えない寂しい想いは卒業しよう。Instagram桜山尚はこちら。https://instagram.com/sakurayama_nao

■発達科学コミュニケーションとは？

発達科学ラボ主催の吉野加容子が、臨床発達心理⼠として15年間行ってきた発達支援の実績と経験、および脳科学・心理学・教育学の知識をベースに独自にまとめた、科学的根拠に基づいた、脳の成長・発達を促すコミュニケーション法です。子どもの特性を理解し、子どもの良さを引き出す日常のコミュニケーション術です。発達科学コミュニケーションをマスターすれば、お子さんと会話するだけで、お子さんの困った行動が減り、意欲や能力が伸びます。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー

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