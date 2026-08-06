「数々の悪党のなかで最も卑劣」フィーゴ、インファンティーノ会長の即刻退任を要求「FIFAの問題について１万語書ける。しかし解決策は３語だ」
ポルトガル代表の英雄ルイス・フィーゴ氏が、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長を猛烈に批判した。
何かと言動が物議を醸し、ワールドカップ等々の私物化、拝金主義が問題視されているインファンティーノ会長。現在53歳で欧州サッカー連盟のマネジメントアドバイザーを務めるフィーゴ氏は、英紙『Daily Mail』のコラムを通じて、次のように訴えた。
「FIFAの問題について１万語書ける。しかし、解決策はたった３語で済む。Infantino must go（インファンティーノは去るべきだ）。私は生涯を通じてサッカーを愛し、20年間プロ選手としてプレーした。サッカー界で活動してきたなかで、数々の悪党たちに出会ってきた。この10日間で明るみに出たものは、これまで目にしてきたなかで最も卑劣で、欺瞞に満ち、卑怯なほど自己利益に走った振る舞いである」
怒りを露わにするフィーゴ氏は「自分や仲間を金持ちにするためだけに、これほど大きな変革を強行しようとする男は、サッカー界の未来に一切関与すべきではない」「資金は世界中の全ての子どもが、地球上で最も美しいスポーツに恋をする機会を得られるように、ピッチの建設やコーチの育成に費やされるべきだ」と指摘。そして、こう締め括った。
「彼の尊厳を救うには手遅れだが、サッカーを救うにはまだ遅くない。彼は去るべきだ。今すぐに」
かつてスポルティング、バルセロナ、レアル・マドリー、インテルでプレーしたレジェンドは、サッカー界の未来を憂い、トップの交代を強く要求した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「マジですごいわ」すでに10年前…FIFA会長の“正体”を見抜いていた英レジェンドに称賛の嵐
何かと言動が物議を醸し、ワールドカップ等々の私物化、拝金主義が問題視されているインファンティーノ会長。現在53歳で欧州サッカー連盟のマネジメントアドバイザーを務めるフィーゴ氏は、英紙『Daily Mail』のコラムを通じて、次のように訴えた。
「FIFAの問題について１万語書ける。しかし、解決策はたった３語で済む。Infantino must go（インファンティーノは去るべきだ）。私は生涯を通じてサッカーを愛し、20年間プロ選手としてプレーした。サッカー界で活動してきたなかで、数々の悪党たちに出会ってきた。この10日間で明るみに出たものは、これまで目にしてきたなかで最も卑劣で、欺瞞に満ち、卑怯なほど自己利益に走った振る舞いである」
怒りを露わにするフィーゴ氏は「自分や仲間を金持ちにするためだけに、これほど大きな変革を強行しようとする男は、サッカー界の未来に一切関与すべきではない」「資金は世界中の全ての子どもが、地球上で最も美しいスポーツに恋をする機会を得られるように、ピッチの建設やコーチの育成に費やされるべきだ」と指摘。そして、こう締め括った。
「彼の尊厳を救うには手遅れだが、サッカーを救うにはまだ遅くない。彼は去るべきだ。今すぐに」
かつてスポルティング、バルセロナ、レアル・マドリー、インテルでプレーしたレジェンドは、サッカー界の未来を憂い、トップの交代を強く要求した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「マジですごいわ」すでに10年前…FIFA会長の“正体”を見抜いていた英レジェンドに称賛の嵐